IFCN mantém encerrados os percursos pedestres da Madeira

Os 41 percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira vão permanecer encerrados durante, esta quinta-feira, anunciou o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A decisão surge na sequência dos efeitos provocados pela depressão Charles, que deixou vários acessos aos percursos condicionados, mantendo-se também situações de instabilidade no terreno.

A medida tem como prioridade salvaguardar a segurança de todos os residentes e visitantes, prevenindo eventuais situações de risco durante a realização de atividades de natureza e montanha. Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN)

O Instituto adianta que continuará a acompanhar a evolução da situação e a avaliar as condições dos diferentes percursos, de modo a determinar a sua reabertura assim que estejam reunidas as necessárias condições de segurança.

Por fim, o IFCN apela à compreensão e colaboração da população, recomendando o cumprimento das orientações das autoridades, bem como o respeito pela sinalização e pelas restrições de acesso existentes.