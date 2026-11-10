Percursos pedestres classificados encerrados esta quarta-feira

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza anunciou, hoje, que os percursos pedestres classificados vão estar encerrados durante esta quarta-feira, dia 11 de Novembro, dado o aviso meteorológico emitido pelo IPMA. A Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro estará igualmente encerrada.

Numa publicação nas redes sociais, o IFCN apela a que sejam cumpridas as orientações das autoridades de Proteção Civil, que se evitem comportamentos de risco e que não se realizem actividades lúdicas e desportivas em espaços florestais durante esse dia.

Preço de acesso aos percursos pedestres sofre aumento a partir de 1 de Abril O Governo Regional vai levar a cabo um aumento dos preços para acesso aos percursos pedestres classificados sob gestão do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), bem como alargar a aplicação das taxas de mergulho autónomo às áreas marinhas protegidas do arquipélago. Na esmagadora maioria dos casos, o aumento será de 3 euros por pessoa, passando a custar 7,50 euros aos não residentes.

A Madeira vai estar sob aviso vermelho devido à chuva, na costa sul, entre as 21 horas desta terça-feira e as 6 horas de quarta-feira, dia 11. Já nas regiões montanhosas, além do aviso vermelho para a precipitação, válido no mesmo período, o IPMA emitiu também um aviso vermelho para o vento, entre as 00h00 e as 6 horas de quarta-feira, com rajadas até 140 km/h.

IPMA coloca costa Sul e zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento fortes O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso vermelho, o nível máximo de alerta, a precipitação na costa Sul e nas regiões montanhosas da Madeira. Nas zonas de maior altitude, também o vento está sob aviso vermelho, com rajadas que poderão atingir os 140 km/h.

Nas regiões montanhosas, o vento estará ainda sob aviso laranja entre as 21h00 e as 00h00, com rajadas até 130 km/h, e novamente entre as 06h00 e as 12h00 de quarta-feira, com a mesma intensidade.

Na costa Sul, o vento estará sob aviso laranja entre as 21h00 de terça-feira e as 12h00 de quarta-feira, com rajadas até 100 km/h. A precipitação passa a aviso laranja entre as 06h00 e as 09h00 de quarta-feira.

Na costa Norte, a precipitação estará sob aviso laranja entre as 21h00 de terça-feira e as 09h00 de quarta-feira, devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente.

O vento também estará sob aviso laranja entre as 21h00 e as 12h00, com rajadas até 100 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste da ilha.

A agitação marítima estará sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 de quarta-feira, com ondas de Oeste de 4 a 4,5 metros, passando posteriormente a ondas de Noroeste.

No Porto Santo, o vento estará sob aviso laranja entre as 21h00 de terça-feira e as 12h00 de quarta-feira, com rajadas até 100 km/h.

A precipitação estará sob aviso amarelo entre as 21h00 de terça-feira e as 09h00 de quarta-feira, devido à possibilidade de chuva por vezes forte e persistente.

A agitação marítima também motivou um aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 de quarta-feira, com ondas de oeste de 4 a 4,5 metros, passando a ondas de Noroeste.