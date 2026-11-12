IFCN reabre 20 percursos pedestres mas mantém outros 19 encerrados

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) actualizou o estado dos percursos pedestres classificados da Madeira e Porto Santo, confirmando que 20 trilhos se encontram transitáveis, enquanto outros 19 permanecem encerrados na sequência dos efeitos provocados pela depressão Charles.

Entre os percursos que já podem ser utilizados encontram-se a Vereda do Pico Ruivo (PR 1.2), a Levada das 25 Fontes (PR 6), a Vereda da Ponta de São Lourenço (PR 8), a Levada do Caldeirão Verde (PR 9), a Vereda dos Balcões (PR 11) e a Levada do Rei (PR 18). No Porto Santo, estão transitáveis as veredas do Pico Branco e Terra Chã (PR 1) e do Pico do Castelo (PR 2).

Por outro lado, continuam encerrados vários percursos, nomeadamente a Vereda do Areeiro (PR 1), a Vereda da Encumeada (PR 1.3), a Levada do Furado (PR 10), a Vereda do Fanal (PR 13), a Levada dos Cedros (PR 14) e o Caminho Real do Paul do Mar (PR 19).

Segundo o IFCN, a manutenção dos encerramentos deve-se à persistência de condicionamentos nos acessos e à instabilidade das condições no terreno, após a passagem da depressão.

A estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro também permanece encerrada.

O Instituto recomenda cuidados acrescidos na utilização dos trilhos já transitáveis, apelando ao cumprimento das normas de segurança e da sinalização existente. Solicita ainda que sejam comunicadas eventuais quedas de pedras, árvores ou outros obstáculos que possam colocar em risco os utilizadores.

A situação continuará a ser monitorizada, podendo a lista de percursos abertos e encerrados sofrer novas alterações.