'Bruna' mantém estradas, acessos ao mar e percursos pedestres encerrados na Madeira

A passagem da depressão Bruna continua a provocar constrangimentos na circulação rodoviária e no acesso a zonas costeiras e espaços de lazer em vários concelhos da Madeira e do Porto Santo.

De acordo com a informação mais recente divulgada pelo Serviço Regional de Protecção Civil, há estradas regionais e municipais encerradas, bem como cais, promenades, complexos balneares e acessos ao mar interditos por razões de segurança.

No Funchal, está encerrada a ER201, no Caminho dos Pretos, entre o Estádio do Nacional e o Terreiro da Luta, assim como a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro. Os complexos balneares da Barreirinha e da Doca do Cavacas também permanecem encerrados, estando ainda interditos vários acessos ao mar, nomeadamente na Praia de São Tiago, Praia Formosa, Lido Poente, Praia do Gorgulho e Cais do Carvão. Em Santa Cruz, o condicionamento abrange a ER202, entre o entroncamento com a Estrada da Santagro e a Meia Serra.

Já em Câmara de Lobos, estão encerradas a Estrada da Boca dos Namorados, a Estrada da Corrida, a norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Corrida, e a Estrada José Avelino Pinto, no Estreito. Os acessos municipais à orla costeira também estão interditos.

Na Ponta do Sol, os condicionamentos abrangem os cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar, assim como os acessos pedonais às levadas Nova e do Moinho. Na Ribeira Brava, estão encerrados a promenade entre a Ribeira Brava e a Tabua e o troço da ER228 entre a Encumeada e a Achada do Beirão, no Rosário. Na Calheta, permanecem encerrados o acesso ao Cais do Paul do Mar, a promenade da Calheta e a Praia da Ribeira das Galinhas. No Porto Moniz, os condicionamentos abrangem a estrada regional entre a Santa do Porto Moniz e as Achadas da Cruz, bem como o Caminho do Padre José Gonçalves Costa, na Santa do Porto Moniz. No Porto Santo, o Cais Velho da Cidade e o contra-molhe do porto encontram-se encerrados por precaução.

A Protecção Civil informa ainda que todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira mantém-se encerrados.