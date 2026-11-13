Encontro Regional de Administração Educacional questiona a desumanização da Educação

'A Desumanização da Educação? Administração Educacional e A(u)tores Educativos perante Novos Desafios' é o tema do III Encontro Regional de Administração Educacional, organizado pela Associação Regional de Administração Educacional (ARAE) e a Universidade da Madeira, que se realiza nos dias 16 e 17 de Novembro, no Colégio dos Jesuítas.

O programa conta com investigadores, dirigentes escolares, docentes, educadores e outros profissionais da educação que vão reflectir sobre os desafios emergentes que se colocam às escolas e aos sistemas educativos. Em debate estarão temas como a fusão do 1.º e 2.º ciclos, a inclusão, os direitos humanos, a ética, a diferenciação pedagógica e os resultados do PISA.

A sessão de abertura está agendada para as 9 horas de segunda-feira, dia 16 de Novembro, com intervenções da presidente da Associação Regional de Administração Educacional (ARAE), da chefe de divisão do pelouro da educação da Câmara Municipal do Funchal e do Reitor da Universidade da Madeira. Às 9h30, terá lugar a conferência de abertura, proferida por Domingos Fernandes, subordinada ao tema 'Questões Críticas para Melhorar a Escolaridade Obrigatória: Estrutura, Pedagogia, Currículo e Avaliação'. Pelas 11h30, Daniela Ferreira abordará a temática da inclusão. Durante a tarde, o painel 'A Voz dos A(u)tores' reunirá Bernardo Gouveia, Sandra Ferraz e Ana Graça Cró, seguindo-se, às 15h45, a conferência de Carlos Estêvão, dedicada aos direitos humanos.

Já no dia 17 de Novembro, os trabalhos terão início às 9 horas com o painel 'Ética e Diferenciação Pedagógica', que contará com a participação de Liliana Rodrigues e Fernanda Gouveia. Às 11h00, Teresa Teixeira Lopo apresentará uma conferência dedicada aos resultados do PISA. O encerramento do encontro estará a cargo de João Estanqueiro, pelas 12h30. Todas as sessões incluem momentos de debate e interação com os participantes.

"Mais do que procurar respostas definitivas, o III Encontro Regional de Administração Educacional pretende promover a reflexão crítica e o diálogo entre investigação, experiência profissional e responsabilidade pública, contribuindo para a construção de compromissos que reforcem o papel da educação como espaço de dignidade, participação, pertença e realização pessoal", aponta a organização.