Funchal recebe reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido em educação ambiental

O Município do Funchal viu a sua estratégia contínua de sustentabilidade e educação ambiental ser distinguida a nível nacional pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), com a atribuição de duas menções honrosas no âmbito dos projetos nacionais 'O Mar Começa Aqui' e 'Muros com Vida' que foram, recebidas, na sexta, no XIX Seminário Regional Eco-Escolas da Região Autónoma da Madeira.

O reconhecimento nacional surge em simultâneo com a distinção de 38 estabelecimentos de ensino do concelho, galardoados no âmbito do XIX Congresso Regional Eco-Escolas pelo empenho de alunos, professores e equipas educativas na implementação de boas práticas ambientais e na preservação dos ecossistemas locais.

Segundo nota à imprensa, a entrega das distinções às escolas galardoadas decorreu no Edifício do Campo da Barca, assinalando o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo 2025/2026 pela comunidade escolar funchalense.

O Município do Funchal esteve devidamente representado no evento, reafirmando o compromisso firme da autarquia em continuar a investir na capacitação dos jovens para uma cidadania activa, consciente e ambientalmente responsável.

Com este investimento reforçado na área da educação ambiental, o Funchal consolida a sua posição de liderança na promoção da sustentabilidade urbana e na sensibilização das futuras gerações.