PORTA33 promove encontro sobre arte e educação no Funchal

A PORTA33 promove, nos dias 14, 21 e 22 de Novembro, no Funchal, o Encontro de Pensamento e Práticas Pedagógicas, uma iniciativa dedicada às relações entre arte, educação e território, que reúne artistas, investigadores, professores e educadores.

Organizado em parceria com o Plano Nacional das Artes, o encontro decorre no âmbito da exposição 'Mudar a Escola para Mudar o Mundo', de Ainhoa González e Carlos Bunga, propondo uma reflexão sobre novas formas de ensinar, aprender e relacionar a escola com a comunidade.

A iniciativa pretende cruzar experiências históricas e contemporâneas, abordando questões como a acessibilidade, a colaboração e a autoria nos processos de criação e aprendizagem.

A participação está sujeita a inscrição prévia, com vagas limitadas. Para artistas, mediadores culturais, estudantes e público em geral, o custo é de 15 euros, com sessões nos dias 14 e 21 de Novembro. Para docentes, está prevista uma formação de 25 horas, com validade para efeitos de formação contínua, mediante o pagamento de 25 euros. As sessões terão igualmente transmissão 'online', mediante inscrição.

Entretanto, na Escola do Porto Santo e na Casa Colombo, continua patente, até 16 de Abril de 2027, a exposição 'O Desfazer do Tempo', que reúne trabalhos de Nicolás Paris, Baldios Arquitectos Paisagistas e Paulo David Arquitectos.

A mostra, de entrada livre, explora as relações entre arte, arquitectura, ecologia e paisagem, propondo novas perspectivas sobre a transformação do território e o futuro Jardim da Escola do Porto Santo.