Seminário assinala 20 anos de educação para a sexualidade e os afectos na Madeira

A educação para a sexualidade e os afectos, enquanto instrumento de promoção da saúde e da cidadania, estará amanhã em debate, no Funchal, num seminário que assinala os 20 anos do Projecto de Educação para a Sexualidade e Afectos (ESA), promovido pela Direcção Regional de Educação.

Subordinado ao tema ‘Conhecimento que Protege: Educação para a Sexualidade e os Afectos como Pilar da Saúde e da Cidadania’, o encontro tem início às 9 horas, no Auditório da Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, e destina-se a profissionais dos sectores da educação e da saúde, bem como a pais e encarregados de educação.

A iniciativa pretende promover a reflexão e o diálogo entre diferentes áreas profissionais sobre a sexualidade humana, procurando contribuir para respostas educativas que ajudem crianças e jovens a desenvolver comportamentos responsáveis e informados.

O programa arranca com uma apresentação sobre o percurso e o legado do Projecto ESA, entre 2006 e 2026, seguindo-se a conferência de abertura, intitulada 'IA, e agora? A misoginia amplificada pelo algoritmo: desafios e imperativos da educação para a sexualidade', por Maria João Faustino, investigadora do 'Centre for Advanced Internet Studies'.

Durante a manhã, uma mesa-redonda dedicada à relação entre sexualidade, educação e saúde abordará o papel da articulação entre escolas e serviços de saúde na protecção e capacitação das crianças e dos jovens.

Da parte da tarde, o debate centra-se na educação para os afectos, na literacia relacional, no consentimento, na prevenção da violência e na construção de relações interpessoais saudáveis e respeitadoras.

A conferência de encerramento, intitulada 'Novos Desafios – Literacia Digital e Riscos Emergentes, que caminhos?', estará a cargo de Alicia Freitas, da Unidade de Comportamentos Aditivos e Dependências da Direcção Regional da Saúde e Longevidade, e incidirá sobre os riscos associados aos contextos digitais e a importância de reforçar as competências para uma utilização segura das tecnologias.

A sessão de abertura será presidida pelo director regional de Educação, João Costa e Silva. O seminário contará com especialistas da Região e de outras zonas do País, num encontro que pretende assinalar duas décadas de trabalho na educação para a sexualidade e os afetos e reforçar a importância desta área na proteção, no bem-estar e no desenvolvimento integral das novas gerações.