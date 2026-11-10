JPP questiona Governo Regional sobre medidas adicionais para fazer face ao mau tempo

O JPP emitiu um comunicado em que questiona o Governo Regional sobre a implementação de medidas adicionais àquelas que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira já decretaram.

"A passagem da tempestade Charles pela Madeira e Portugal continental levou o Governo da República a anunciar o encerramento de escolas, medida cautelar que o JPP questiona se estará a ser ponderada pelo Governo Regional, a par de outras que possam contribuir para reforçar a segurança de pessoas e bens e aliviar o tráfego automóvel perante as condições meteorológicas adversas", assume o partido.

A situação meteorológica deverá agravar-se a partir da noite desta terça-feira, 10 de Novembro, com previsão de chuva por vezes forte e persistente, vento muito intenso e forte agitação marítima.

IPMA coloca costa Sul e zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento fortes O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso vermelho, o nível máximo de alerta, a precipitação na costa Sul e nas regiões montanhosas da Madeira. Nas zonas de maior altitude, também o vento está sob aviso vermelho, com rajadas que poderão atingir os 140 km/h.

Entretanto, o Governo Regional convocou uma conferência de imprensa para as 12 horas, precisamente sobre a situação meteorológica prevista para as próximas horas.