Chega questiona ministra sobre situação dos guardas prisionais

O Chega voltou a chamar a atenção para os problemas que afectam os guardas prisionais da Madeira, desta vez durante a audição à ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, realizada a 4 de Novembro, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2027.

Em comunicado, o partido refere que o deputado Francisco Gomes questionou o Governo sobre os episódios de violência no Estabelecimento Prisional do Funchal, a falta de efectivos, a necessidade de reabilitação das instalações e o estado das viaturas celulares utilizadas no transporte de reclusos.

"O governo de Montenegro tem muita conversa, muitas promessas e muito folclore, mas, quando chega a hora de defender os guardas prisionais da Madeira, vira-lhes as costas! É uma vergonha que estes homens arrisquem diariamente a sua integridade física e tenham como resposta um governo que vota contra tudo!", afirmou o deputado.

O parlamentar voltou também a defender a transferência para a Madeira dos guardas prisionais madeirenses colocados no continente que pretendem regressar à Região.

O Chega critica ainda a posição do PSD relativamente a propostas de reabilitação do estabelecimento prisional, reforço dos recursos humanos e atribuição de um suplemento de fixação aos profissionais.

O partido tem vindo a levantar estas questões em anteriores intervenções públicas, nomeadamente sobre as condições de segurança na prisão do Funchal e os pedidos de transferência dos guardas prisionais madeirenses.