PTP questiona Governo Regional sobre a 3.ª fase de construção do hospital
Partido quer saber quando haverá decisão sobre a 3.ª fase do hospital, após consórcio da Teixeira Duarte ter anunciado o melhor preço
O PTP emitiu hoje um comunicado a questionar quando é que o Governo Regional decide o concurso da 3.ª fase do Hospital Central e Universitário da Madeira, depois de um concorrente já ter anunciado a melhor proposta em preço.
O consórcio da Etermar, Casais e Teixeira Duarte propôs cerca de 354 milhões de euros, a oferta mais baixa das três, cerca de 61 milhões abaixo do preço base de 415 milhões. Mas o preço pesa 70% na avaliação e o valor técnico 30%, pelo que o júri ainda não escolheu o vencedor. PTP
"Os madeirenses merecem saber quando haverá decisão e que garantias existem de que a obra será concluída pelo preço proposto", afirma Raquel Coelho, líder do PTP.
O partido pergunta quando será divulgado o relatório do júri e se o arranque da obra, previsto para o início de 2027, está assegurado.