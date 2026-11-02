Greve na administração pública com adesão de 60% na educação e saúde

A greve de hoje dos trabalhadores da administração pública estava às 09:00 a registar uma adesão de cerca de 60% na educação e saúde no continente e regiões autónomas, disse à agência Lusa fonte sindical.

"A adesão à greve é de 60%. A esta hora [09:00] está afetar sobretudo a saúde e a educação, com muitas escolas e alguns centros de saúde fechados e consultas adiadas por todo o país, incluindo as ilhas", disse à Lusa o presidente Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS).

De acordo com Mário Rui, na Unidades Locais de Saúde (ULS) estão a ser cumpridos os serviços mínimos bem como os tratamentos de Quimioterapia, Imunoterapia, Hemodiálise e serviços de Dádiva de Sangue".

Mário Rui disse que ainda estão a receber dados sobre os vários setores e remeteu para mais tarde dados mais concretos sobre a greve.

Os trabalhadores da administração pública cumprem hoje uma greve de 24 horas, num protesto convocado pelo STTS.

A greve começa pelas 00:00 de hoje e prolonga-se até às 23:59, abrangendo a administração central, regional e local.

Entre as principais reivindicações deste sindicato está "a instituição em concreto do Cartão Refeição na Administração Pública através de negociação em Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP), para o valor diário de 10,20 euros, livre de imposto".

O STTS defende ainda uma revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), "para que permita manter os pontos obtidos em contratos a termo e na mudança de carreira ou categoria", um subsídio de risco para a carreira de Técnico Auxiliar de Saúde.

O Sindicato defende igualmente a revisão do Acordo Coletivo aplicável às entidades públicas empresariais, e a contratação de pessoal.