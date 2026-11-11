São os avisos vermelhos uma novidade dos últimos anos na Madeira?

A passagem de uma depressão pelo arquipélago da Madeira, acompanhada de previsões de chuva intensa, vento forte ou agitação marítima, é frequentemente motivo para a emissão de avisos meteorológicos. Quando as condições previstas são particularmente graves, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pode elevar o aviso para vermelho, o nível mais elevado da escala utilizada em Portugal.

Nos últimos anos, a sucessão de episódios de mau tempo e a divulgação dos respectivos avisos, muitas vezes com grande destaque na comunicação social, podem contribuir para a percepção de que os alertas vermelhos são uma realidade relativamente recente.

Mas será mesmo assim? Os avisos vermelhos são uma novidade dos últimos anos na Madeira ou já eram consistentemente emitidos há bastante mais tempo?

Para verificar esta percepção, recorremos a notícias publicadas na imprensa regional e nacional, com destaque para o arquivo do DIÁRIO, e a documentos oficiais do Instituto de Meteorologia, antecessor do actual IPMA. Foram igualmente consultados relatórios da Protecção Civil e trabalhos científicos sobre a evolução dos avisos meteorológicos na Madeira.

A pesquisa permitiu identificar referências a avisos vermelhos em diferentes anos, mas também notícias que apenas mencionavam valores de precipitação ou vento correspondentes aos limiares daquele nível de aviso. São situações distintas, uma vez que o registo de um fenómeno extremo não significa, necessariamente, que tenha sido emitido um aviso vermelho.

Por isso, foram considerados os episódios em que existe confirmação documental da emissão do aviso, por parte das entidades oficiais.

Uma das referências mais antigas encontradas remonta a 2 de Fevereiro de 2010, há mais de 16 anos. Nesse dia, o arquipélago da Madeira esteve sob aviso vermelho entre as 6 e as 15 horas, devido à previsão de chuva ou aguaceiros muito fortes, acompanhados de trovoada.

A informação consta do boletim climatológico de Fevereiro daquele ano, publicado pelo Instituto de Meteorologia. O documento confirma que o aviso vigorou durante nove horas e refere, igualmente, a emissão de um aviso amarelo para vento, devido à possibilidade de rajadas até 70 quilómetros por hora nas zonas montanhosas.

Não se tratou apenas de uma previsão. Nesse dia, foram registados 248,8 milímetros de precipitação no Areeiro e 129,8 milímetros no Observatório Meteorológico do Funchal, considerando os totais diários indicados pelo Instituto de Meteorologia.

O aviso foi também noticiado pela agência Lusa, no próprio dia 2 de Fevereiro. Ou seja, não estamos perante uma classificação atribuída posteriormente a um acontecimento meteorológico, mas de um aviso efectivamente emitido pelas autoridades competentes.

Ainda nesse mês, a 20 de Fevereiro, a Madeira foi atingida por uma das maiores tragédias da sua história recente. A aluvião provocou dezenas de mortos e elevados prejuízos materiais. A dimensão daquele acontecimento levou, posteriormente, ao reforço dos meios de observação meteorológica na Região, incluindo a rede de estações automáticas.

Mas os avisos vermelhos não ficaram circunscritos a 2010.

Em Novembro de 2012, a Madeira voltou a estar sob aviso vermelho, desta vez devido à previsão de chuva forte e vento com rajadas que poderiam atingir os 140 quilómetros por hora nas zonas montanhosas. O aviso vigorou durante o fim-de-semana de 24 e 25 de Novembro, tendo sido registadas algumas ocorrências, nomeadamente transbordos de ribeiros e pequenos deslizamentos.

Poucos meses depois, em Março de 2013, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu novo aviso vermelho, devido à previsão de precipitação forte, acompanhada de trovoada. O aviso abrangia as costas norte e sul da Madeira e as zonas montanhosas, tendo vigorado durante a tarde de 3 de Março.

Também em Setembro de 2014 foi emitido um aviso vermelho, devido à previsão de chuva intensa nas zonas altas da ilha. Neste caso, as condições meteorológicas acabaram por ser menos graves do que o inicialmente previsto.

Segundo explicou, na ocasião, Vítor Prior, então director do Observatório Meteorológico do Funchal, a precipitação registada nas zonas montanhosas ficou aproximadamente pela metade do valor que justificara a previsão.

Este episódio ajuda a esclarecer outra questão. Um aviso meteorológico não é a confirmação de que determinado fenómeno vai ocorrer com a intensidade prevista. Por isso, a existência de um aviso vermelho não significa, necessariamente, que venham a registar-se consequências graves.

Em Novembro do mesmo ano, o motivo foi diferente. O IPMA emitiu um aviso vermelho para a agitação marítima na costa norte da Madeira e no Porto Santo, entre 28 e 29 de Novembro, devido à previsão de ondas que poderiam atingir pontualmente os 16 metros.

A emissão consta do relatório de actividades de 2014 do Serviço Regional de Protecção Civil, que identifica o período de vigência do aviso e as medidas preventivas desencadeadas.

Os exemplos referidos demonstram que, há mais de uma década, os avisos vermelhos já eram utilizados na Madeira para diferentes fenómenos meteorológicos, incluindo precipitação intensa, vento forte e agitação marítima.

A nossa pesquisa permitiu, igualmente, identificar um estudo científico sobre os avisos meteorológicos emitidos na Madeira entre 2011 e 2013. Nesse período, o número de avisos analisados passou de 137 para 495, tendo também aumentado a proporção dos classificados com maior gravidade.

Contudo, esta evolução não pode ser interpretada, por si só, como prova de um aumento equivalente dos fenómenos meteorológicos extremos. O número de avisos também depende dos procedimentos de emissão, das actualizações das previsões e da divisão territorial utilizada pelo serviço meteorológico. Por exemplo, para uma tempestade, podem ser emitidos múltiplos avisos e diferentes consoante o território.

Da mesma forma, os documentos históricos consultados não permitem estabelecer uma comparação completa, ano a ano, da frequência dos avisos vermelhos até à actualidade. Para isso, seria necessária uma série oficial que identificasse todos os avisos emitidos, respectivas datas, duração, fenómenos e áreas abrangidas.

Essa limitação não impede, porém, uma conclusão sobre a questão colocada.

O boletim oficial de Fevereiro de 2010 confirma que a Madeira já esteve sob aviso vermelho há mais de 16 anos. Os episódios documentados em 2012, 2013 e 2014 demonstram, por sua vez, que não se tratou de uma situação isolada.

Não conseguimos determinar com certeza se o aviso de 2 de Fevereiro de 2010 foi o primeiro alguma vez emitido para a Região. O que se confirma é que a utilização do nível vermelho antecede largamente os últimos anos.

Assim, a percepção de que os avisos vermelhos são uma novidade recente na Madeira não encontra fundamento nos registos históricos consultados, sendo, por isso, avaliada como falsa.