Será que há um camião ‘estacionado’ há anos numa praia da Madeira?

Há uma semana, um utilizador da plataforma Reddit efectuou uma publicação intitulada ‘camião numa praia da Madeira’, acompanhada de cinco fotos que mostram a estrutura enferrujada de uma viatura pesada, depositada numa área de enormes pedras de calhau, a escassos metros do mar.

Este ‘post’ já recebeu 32 comentários, a maior parte dos quais da autoria de curiosos que procuram adivinhar o modelo do veículo em causa. Alguns também falam sobre o local. “Ninguém está a falar sobre a localização mítica do lugar”, observou um dos participantes na discussão, enquanto outro parece ironizar, ao apontar para a “praia incrível”.

Será que a imagem foi mesmo captada na Madeira?

A referida publicação na rede social Reddit não apresenta qualquer elemento descritivo ou visual que permita saber a localização exacta que aparece nas imagens. Pelo que socorremo-nos das ferramentas de pesquisa do Google, que indicaram que as fotos correspondem à zona da Fajã dos Padres, na costa sul da Madeira.

O mesmo site de pesquisa remete para a página de Internet de um casal de estrangeiros que explora o alojamento local Casa Vento, na Ribeira Brava, a qual fornece mais fotografias e a localização GPS do camião ‘estacionado’ no calhau. As coordenadas indicam uma zona costeira a leste da exploração agro-turística da Fajã dos Padres, a nascente do pequeno cais ali existente.

Foto Reddit

O referido casal, que direcciona os seus serviços sobretudo para os turistas de língua alemã, indica aquele ponto como um de vários ‘sítios abandonados’ na Madeira que merecem uma visita. “Uma visita a este sítio abandonado na Fajã dos Padres pode ser perfeitamente combinada com uma visita ao complexo agrícola e turístico. A viagem de teleférico é curta, mas íngreme, e a 10 euros por pessoa (em Agosto de 2022), o preço ainda é razoável. O ideal é visitar esta joia da Madeira fora da época alta e durante a semana. Recomenda-se fazer reserva no restaurante. O mar também é excelente para mergulho com snorkel”, descreve o casal.

Foto Casa Vento

Na mesma página apresentam-se várias hipóteses sobre o que esteve na origem da ‘atracção’ turística depositada no local: “O camião basculante foi arrastado para o mar ou para a praia por uma onda numa tempestade há algum tempo, ou alguém tentou desfazer-se do veículo de forma pouco elegante. De qualquer forma, a água salgada de Fajã dos Padres cobrou o seu preço. O que não foi desmontado manualmente está a desintegrar-se rapidamente com o efeito da corrosão. O metal está a transformar-se em manchas de ferrugem, os pneus estão a ressecar ao sol e as marés constantes estão a deixar pedras pequenas e grandes entre os destroços. Centímetro a centímetro, a carcaça está a afundar-se na praia de calhau. Apenas o chassis estrutural e o bloco mecânico, constituído pelo motor e pela transmissão, ainda são reconhecíveis”.

Uma vez que a zona onde se encontra o veículo é de acesso relativamente difícil e não é utilizada habitualmente para actividades balneares, poderá ser questionável se a zona pode ser mencionada como sendo uma praia. No entanto, a precisão terminológica é pouco relevante neste caso, uma vez que o autor da publicação no Reddit procura apenas destacar o local pouco comum para se encontrar a estrutura enferrujada de um camião.