Centro Desportivo da Madeira em trabalhos de recuperação após passagem da depressão Charles

O Centro Desportivo da Madeira, localizado na Ribeira Brava, encontra-se temporariamente encerrado na sequência dos efeitos da passagem da Depressão Charles pela Região. A infraestrutura deverá reabrir ao público na próxima segunda-feira, 16 de novembro, de forma condicionada.

Na sequência da precipitação intensa e do vento registados durante a noite, as Sociedades de Desenvolvimento já se encontram a realizar os trabalhos de limpeza, remoção de materiais e reparações em diferentes áreas do complexo, com o objetivo de repor as condições de funcionamento e segurança da infraestrutura.

Tendo em conta os trabalhos atualmente em curso, o Centro Desportivo da Madeira deverá reabrir ao público na próxima segunda-feira, 16 de Novembro, de forma condicionada, mantendo-se temporariamente limitadas as áreas que ainda necessitem de intervenção ou onde não estejam reunidas todas as condições para uma utilização em segurança.

Segundo nota à imprensa, as Sociedades de Desenvolvimento estão a acompanhar permanentemente a situação e a desenvolver os trabalhos necessários com o objetivo de repor, com a maior brevidade possível, o normal funcionamento de todas as áreas do Centro Desportivo. A segurança dos utilizadores, atletas, clubes e trabalhadores mantém-se como prioridade, pelo que a reabertura integral dos diferentes espaços será realizada progressivamente, à medida que estejam concluídos os trabalhos e asseguradas as respetivas condições de utilização.