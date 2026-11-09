JPP insiste na redução do IVA para aliviar custo de vida na Madeira

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, voltou esta segunda-feira a defender a redução das taxas de IVA na Madeira, acusando o Governo Regional de estar alheado das dificuldades que o elevado custo de vida provoca nas famílias e nas empresas, conforme comunicado do partido sobre a iniciativa.

Durante uma acção de contacto com a população e comerciantes, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, o dirigente partidário considerou que o executivo liderado por Miguel Albuquerque tem as "prioridades trocadas", insistindo na necessidade de aplicar o diferencial fiscal de 30% nas taxas normal e intermédia do IVA. Segundo Élvio Sousa, esta medida poderia representar uma poupança anual de cerca de 560 euros por família, citando estudos sobre os efeitos da redução fiscal.

O líder do JPP criticou ainda a dimensão da estrutura governativa e defendeu uma redução da despesa pública, de modo a libertar recursos para medidas de apoio às famílias e empresas. Recordou também as propostas apresentadas pelo partido para reduzir os custos do transporte marítimo de mercadorias entre a Madeira e o continente e entre as ilhas.

A iniciativa serviu igualmente para convidar a população a participar nas Jornadas Parlamentares do JPP, subordinadas ao tema 'Redução Fiscal: e o IVA?', agendadas para o próximo sábado, na sala IDEIA, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.