Santa Cruz faz levantamento dos estragos provocados pela depressão Charles

A Câmara Municipal de Santa Cruz está a proceder ao levantamento dos estragos provocados pela passagem da depressão Charles pelo concelho, num trabalho que pretende identificar os danos, avaliar as situações mais críticas e determinar as intervenções prioritárias para repor as condições de segurança e normalidade.

A presidente da autarquia, Élia Ascensão, acompanhada pelo vice-presidente, João Aragão, e pelo coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil, Paulo Renato Baptista, mantém-se no terreno a acompanhar as consequências do mau tempo e a avaliar as necessidades de intervenção, informou a autarquia.

O levantamento surge na sequência das 77 ocorrências registadas no concelho entre as 04h00 e as 12h00 de quarta-feira, 11 de Novembro, que obrigaram a uma resposta operacional contínua dos meios de socorro e dos serviços municipais.

A operação envolveu a Protecção Civil, os Bombeiros Sapadores e os funcionários municipais, em articulação com as juntas de freguesia e os restantes agentes de protecção civil.

Além da avaliação dos estragos, o acompanhamento no terreno permite monitorizar o trabalho das equipas mobilizadas e definir as prioridades de intervenção, com vista à recuperação das zonas afectadas pela passagem da depressão Charles.