PS insiste na colocação de recursos onde fazem mais falta na área da saúde mental

Na defesa da proposta do Partido Socialista, a deputada Marta Freitas voltou a insistir na necessidade de implementar um estudo epidemiológico sobre saúde mental na Região Autónoma da Madeira, considerando que só através de um conhecimento rigoroso da realidade será possível identificar e medir as necessidades existentes, avaliar as respostas disponíveis e orientar as políticas públicas.

A deputada socialista apontou a falta de indicadores que permitam uma análise rigorosa e abrangente da saúde mental na Região, defendendo que é necessário ir ao encontro das pessoas, conhecer as suas dificuldades e perceber onde estão as maiores carências. Sublinhou a importância de "colocar os recursos onde fazem mais falta," garantindo que as respostas chegam efectivamente a quem delas necessita.

Marta Freitas salientou que não basta conhecer os números de quem já recorre aos serviços de saúde ou se encontra em lista de espera. É fundamental identificar também quem permanece fora do sistema e não consegue aceder aos cuidados de que precisa.

O PS rejeitou a interpretação do PSD de que a proposta representa uma sobreposição aos instrumentos de planeamento já existentes, sustentando que a iniciativa pretende reforçar o conhecimento da realidade regional e permitir uma avaliação contínua das necessidades e da eficácia das respostas.

O PS quer criar um Sistema Regional de Conhecimento, Monitorização e Avaliação da Saúde Mental, através de um estudo epidemiológico periódico, da produção anual de indicadores e da publicação de um Relatório Regional de Saúde Mental, para que as decisões e a distribuição de recursos assentem em dados concretos e nas necessidades reais da população.