Porto Santo Line disponibiliza viagens extra nos dias 19 e 22 de Novembro

A Porto Santo Line vai realizar viagens extraordinárias entre o Funchal e o Porto Santo nos dias 19 e 22 de Novembro, de forma a disponibilizar alternativas aos passageiros que pretendam deslocar-se à ilha dourada.

Em ambas as datas, as ligações do Funchal para o Porto Santo estão programadas para as 08h00 e as 16h00, sendo esta última uma viagem extra.

No sentido inverso, as partidas do Porto Santo para o Funchal estão previstas para as 12h00 e as 20h00, correspondendo a primeira a uma ligação extraordinária.

As viagens adicionais pretendem reforçar as opções de transporte marítimo entre as duas ilhas, permitindo maior flexibilidade aos passageiros.

Para informações e esclarecimentos, a Porto Santo Line disponibiliza o contacto telefónico 291 210 300, o WhatsApp 962 025 500 e o endereço de correio electrónico [email protected]. O atendimento funciona diariamente, das 09h00 às 19h00, excepto em dias feriados.