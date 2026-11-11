Depressão Charles afecta cerca de 100 clientes MEO

Cerca de 100 clientes da MEO foram afectados pela passagem da depressão Charles na Madeira. As avarias estão relacionadas com sete cabos de fibra ótica da rede externa, estando as equipas técnicas no terreno a trabalhar, com esforços redobrados, para repor os serviços.

As situações mais relevantes localizam-se na Encumeada, cujo acesso das equipas será feito pela costa norte, no Santo da Serra, no concelho de Machico, onde a recuperação poderá ser mais demorada devido às condições no terreno, e em São Roque, no Funchal, onde a intervenção será facilitada pelo suporte da rede da baixa da cidade.

Filipe Freitas, senior director da MEO na Madeira, admite que alguns clientes poderão continuar sem serviço até sexta-feira, apesar do reforço dos trabalhos para acelerar a recuperação.

Dos 209 sites da MEO na Madeira, apenas dois ficaram inoperacionais devido à queda de árvores sobre cabos de fibra óptica. Pelo que o responsável considera que “a rede resistiu acima das expectativas”, destacando que cerca de 90% da rede primária já está integrada na estratégia de reforço da resiliência, através do enterramento de infraestruturas.

Actualmente, cerca de 90% da rede primária da MEO na Madeira já está integrada nesta estratégia de resiliência. Permanecem, contudo, alguns troços por intervencionar, sobretudo na costa norte, entre a Boaventura e o Arco de São Jorge, bem como na zona do Porto Moniz e da Ponta do Pargo, onde ainda existem segmentos de rede aérea e cuja migração está em curso.

Filipe Freitas explicou também que a rede secundária, responsável pelas ligações entre os pontos de distribuição e as habitações, continua a apresentar alguns troços aéreos. Esta situação deve-se, em muitos casos, à inexistência de condutas nos arruamentos e às características de edifícios mais antigos, que não estão preparados para receber ligações subterrâneas.

O responsável deixou ainda um apelo à população para que permaneça em casa enquanto decorrem os trabalhos de recuperação, sempre que possível, de modo a facilitar a circulação dos veículos de emergência e das equipas técnicas.