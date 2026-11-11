Depressão Charles provoca 77 ocorrências em Santa Cruz

O concelho de Santa Cruz registou 77 ocorrências entre as 04h00 e as 12h00 desta quarta-feira, 11 de Novembro, na sequência da passagem da depressão Charles. O período mais crítico ocorreu entre as 06h00 e as 08h00, quando deram entrada cerca de 46 alertas na central de operações.

De acordo com o balanço divulgado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz, as situações registadas estiveram sobretudo relacionadas com inundações em habitações, garagens, estabelecimentos comerciais e vias públicas, obstruções e transbordos de linhas de água, quedas de árvores e postes, derrocadas, deslizamentos de terras e danos provocados pelo vento.

Foram igualmente identificadas anomalias na rede eléctrica e várias situações que obrigaram ao encerramento ou condicionamento de estradas por razões de segurança.

Entre as ocorrências de maior impacto, o município destaca a queda de um cedro de grande porte na VR1, na zona da Cancela, que provocou a obstrução total da via.

Registou-se também a inundação de uma unidade hoteleira no Santo da Serra, bem como diversas inundações em habitações nas freguesias de Santa Cruz, Caniço, Camacha e Santo António da Serra.

Na freguesia do Santo da Serra, o vento provocou ainda a queda de duas paredes em blocos de vidro de um compartimento anexo a uma moradia.

Foram igualmente registadas diversas derrocadas e movimentos de massa nas freguesias da Camacha, Gaula, Santo da Serra, Caniço e Santa Cruz.

Apesar dos danos materiais, o balanço municipal não aponta vítimas graves nem necessidade de realojamento de agregados familiares.

A passagem da depressão obrigou ao encerramento e condicionamento de diversos arruamentos e infraestruturas rodoviárias.

Entre as situações identificadas estão o encerramento da Estrada Municipal do Ribeiro Serrão, na Camacha, devido a movimentos de massa, e da Estrada Municipal Pomar Batista, por razões de segurança.

Foi também condicionado o trânsito na Estrada Municipal da Ribeira João Gonçalves, em Santo António da Serra.

O Túnel da Avenida 25 de Julho foi encerrado devido ao risco de queda de elementos rochosos para a via. Na ER207, foram registados movimentos de massa entre a subida do Rochão e a ligação à ER202, em direção ao Poiso.

A estrada de Santo António da Serra, até à zona do Campo de Golfe, também ficou condicionada.

Apesar de a depressão Charles já ter ultrapassado a Região e de não ser esperado um agravamento significativo das condições meteorológicas, os serviços municipais e os agentes de protecção civil continuam empenhados na avaliação dos danos, limpeza de vias, desobstrução de linhas de água e estabilização de taludes.

Perante a melhoria gradual do estado do tempo e a redução do número de novas ocorrências, a Declaração de Situação de Alerta Municipal mantém-se em vigor até às 13h00 desta quarta-feira, altura em que será realizada uma nova avaliação.

Através de uma nota à imprensa, o Município de Santa Cruz apela à compreensão e colaboração da população, salientando que a ocorrência simultânea de situações em várias freguesias obrigou à definição de prioridades de intervenção, tendo em conta os riscos para pessoas, habitações, infraestruturas e vias de comunicação.