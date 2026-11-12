Acidente complica ainda mais trânsito na Via Rápida
Um acidente na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a condicionar fortemente a circulação ainda antes da Cancela.
A ocorrência terá acontecido dentro do túnel da Abegoaria Oeste, pouco depois das 8h00, estando neste momento a causar um engarrafamento de cerca de 3,5 km.
Aconteceu praticamente na mesma zona onde já antes tínhamos dado conta de um congestionamento devido a tráfego intenso. Desconhecemos as implicações deste acidente, além do congestionamento.
Neste momento, também ocorre outro congestionamento, mas no sentido oposto, com pouco menos de 1,5 km de extensão, precisamente no sublanço entre Santo António e Santa Luzia.
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