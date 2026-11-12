Cancelado aviso de agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal, seguindo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), comunicou há pouco o cancelamento do aviso de agitação marítima forte que se encontrava em vigor para a Região Autónoma da Madeira.

Apesar do cancelamento, a autoridade portuária recomenda aos proprietários e armadores de embarcações que mantenham as devidas precauções, de forma a garantir as condições de navegabilidade.

É igualmente aconselhado que sejam asseguradas condições de segurança na circulação junto aos molhes de protecção dos portos, arribas, praias e piscinas naturais.

As recomendações abrangem também a prática de pesca lúdica, sobretudo nas proximidades de falésias e zonas rochosas.