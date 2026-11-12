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Depressão Charles Madeira

Cancelado aviso de agitação marítima forte na Madeira

Na última semana foram mais dias de mar mau do que bom, por causa de duas tempestades que vieram de sul.&nbsp; &nbsp;Foto Helder Santos/Aspress
Na última semana foram mais dias de mar mau do que bom, por causa de duas tempestades que vieram de sul.   Foto Helder Santos/Aspress

A Capitania do Porto do Funchal, seguindo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), comunicou há pouco o cancelamento do aviso de agitação marítima forte que se encontrava em vigor para a Região Autónoma da Madeira.

Apesar do cancelamento, a autoridade portuária recomenda aos proprietários e armadores de embarcações que mantenham as devidas precauções, de forma a garantir as condições de navegabilidade.

É igualmente aconselhado que sejam asseguradas condições de segurança na circulação junto aos molhes de protecção dos portos, arribas, praias e piscinas naturais.

As recomendações abrangem também a prática de pesca lúdica, sobretudo nas proximidades de falésias e zonas rochosas.

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