Cristiano Ronaldo estreia-se como produtor de uma série televisiva

Cristiano Ronaldo está a dar os primeiros passos na produção televisiva com "Day 1s", a sua primeira série, cuja produção já arrancou. O internacional português anunciou a novidade através das redes sociais, numa publicação em que surge ao lado do realizador e produtor britânico Matthew Vaughn.

"Boas notícias! A produção da minha primeira série televisiva, 'Day 1s', acabou de começar. Em breve haverá mais novidades", escreveu ontem o futebolista madeirense na publicação que assinala a entrada num novo sector de actividade.

A produção é desenvolvida pela UR·Marv Studios, empresa criada em parceria pelos dois, e tem como cenário o universo do futebol britânico. A história acompanha Stanley Dalton, um influente agente de futebol, interpretado pelo actor Damian Lewis, conhecido pelas séries "Homeland" e "Billions".

O elenco deverá contar também com a participação do antigo internacional francês Thierry Henry e do rapper britânico Dave. Cristiano Ronaldo estará igualmente envolvido como produtor executivo e deverá estrear-se na representação numa produção de ficção televisiva.

A série ainda não tem data de estreia anunciada, nem foi divulgada a plataforma responsável pela sua distribuição.