DECO alerta para danos provocados pelas depressões Bruna e Charles

A DECO PROteste alerta para os riscos associados ao agravamento das condições meteorológicas provocado pela depressão Charles, depois da passagem da depressão Bruna, e recomenda aos consumidores que adoptem medidas preventivas para minimizar danos em habitações e bens pessoais.

Em nota de imprensa emitida esta quarta-feira, a associação lembra que a chuva intensa, o vento forte e a agitação marítima podem provocar prejuízos significativos, apelando à preparação antecipada e à verificação das coberturas dos seguros, nomeadamente perante a possibilidade de novas ocorrências meteorológicas adversas.

Entre as principais recomendações estão verificar se portas e janelas estão devidamente fechadas e protegidas, retirar ou fixar objectos em varandas, terraços e jardins que possam ser arrastados pelo vento e proteger equipamentos e outros bens expostos à chuva ou a eventuais inundações.

A DECO aconselha também a preparação de um kit de emergência, com água, alimentos não perecíveis, lanterna, rádio a pilhas, medicamentos essenciais, estojo de primeiros socorros e carregadores portáteis.

Outra das medidas passa por confirmar as condições do seguro multirriscos-habitação, incluindo as coberturas, os limites de indemnização, as franquias e as exclusões.

Fotografar os estragos

Em caso de danos, a associação recomenda que os consumidores documentem os prejuízos através de fotografias e vídeos, guardem os comprovativos de eventuais despesas e contactem rapidamente a seguradora, respeitando os prazos estabelecidos na apólice para a participação do sinistro.

A DECO PROteste mantém ainda disponível uma linha de apoio destinada aos consumidores afectados por tempestades e intempéries, através do número 211 215 656.