Miguel Castro apresenta voto de louvor pela resposta à tempestade Charles

O deputado não inscrito Miguel Castro submeteu à Assembleia Legislativa da Madeira um voto de louvor pela resposta à tempestade Charles, reconhecendo o trabalho das entidades governamentais e autárquicas, dos agentes de protecção civil, das forças de segurança, dos órgãos de comunicação social e da população madeirense e porto-santense.

A iniciativa, dada a conhecer hoje, destaca a coordenação do Governo Regional e das autarquias dos 11 concelhos, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, os serviços municipais, os bombeiros e os profissionais e voluntários envolvidos nas operações. Perante centenas de ocorrências, Miguel Castro enaltece a prevenção, a prontidão do socorro e a dedicação das equipas que enfrentaram condições adversas para proteger pessoas e bens.

O parlamentar dirige igualmente uma palavra de reconhecimento à PSP, à GNR e à Polícia Marítima, estendendo o agradecimento ao Exército Português pelo contributo prestado no âmbito das suas competências.

Os órgãos de comunicação social também são destacados no voto, pelo acompanhamento da evolução do temporal e pela divulgação dos avisos e recomendações das autoridades, através de uma informação que Miguel Castro considera prudente e responsável.

O deputado valoriza ainda o comportamento dos madeirenses e porto-santenses, salientando a serenidade, o cumprimento das orientações e a disponibilidade para permanecer em segurança, factores que contribuíram para reduzir a exposição ao perigo e facilitar a intervenção das equipas de emergência.

A iniciativa termina com uma palavra de solidariedade para com as pessoas e famílias que sofreram perdas ou danos materiais. Miguel Castro considera que, por detrás de cada prejuízo, existem anos de trabalho, poupança e sacrifício, defendendo proximidade no acompanhamento das necessidades e na recuperação das condições de vida.

Com este voto, o deputado pretende conferir expressão institucional ao reconhecimento de todos os que contribuíram para proteger a comunidade, sem esquecer quem continua a enfrentar as consequências da tempestade.