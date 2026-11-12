Trânsito matinal voltou ao 'normal'

Com um congestionamento que se prolonga por cerca de 4 quilómetros, o trânsito desta manhã de quinta-feira voltou a ser tal como qualquer outro dia normal de trabalho e escola na Madeira.

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Isto depois de um dia especial como ontem, no qual os madeirenses foram aconselhados a ficar em casa por causa do temporal Charles, mesmo porque muitas escolas estiveram fechadas e os serviços não essenciais estiveram encerrados de manhã.

Foto Google Maps

No sítio do costume, ou seja na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava, tendo a zona da Cancela como bloqueio ao fluxo normal, centenas de carros estão a circular em marcha lenta, por vezes parados.

De resto, não se vislumbram outros pontos de congestionamento, mas nos últimos tempos, no sentido oposto na 'zona de partilha' entre Santo António e Santa Luzia tem ocorrido um mesmo bloqueio na Via Rápida.

Conduza com precaução.