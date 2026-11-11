NOS regista situações pontuais após passagem da depressão Charles

A rede da NOS na Madeira está praticamente normalizada após a passagem da depressão Charles, tendo a operadora registado apenas situações pontuais de avarias, sem danos significativos na infra-estrutura. A garantia foi deixada ao DIÁRIO por Ricardo Cardoso, director-geral da NOS na Madeira, que considera que o balanço é bastante positivo face aos cenários inicialmente previstos.

“Felizmente, e graças a Deus, as coisas correram aqui pelo nosso lado bastante bem. Praticamente não tivemos problemas de rede”, afirmou.

A situação mais significativa verificou-se em Machico, onde cerca de 400 clientes chegaram a ser afectados, na sequência de cortes de energia e problemas associados à infra-estrutura. Contudo, segundo o responsável, todas as ligações já foram repostas.

Persistem, ainda assim, algumas ocorrências pontuais, nomeadamente no Porto Moniz, onde foram identificados cabos partidos e postes caídos, pertencentes à infra-estrutura de outra operadora, mas também utilizados pela NOS. A reposição dependerá das condições meteorológicas e da possibilidade de realizar os trabalhos em segurança.

Na Ponta do Sol foi igualmente identificada uma situação que continua a ser acompanhada pela operadora, mas que, segundo Ricardo Cardoso, não chega a afectar meia centena de clientes.

Questionado pelo DIÁRIO sobre a resiliência da rede na Madeira e a predominância de cabos aéreos, o director-geral reconheceu que as características geográficas da Região tornam difícil avançar para uma solução generalizada de cabos enterrados.

“Aqui na Madeira, quem é que consegue enterrar os cabos todos? É uma terra com uma orografia extremamente complicada”, explicou.

Ricardo Cardoso considera, em traços gerais, que a rede da NOS resistiu bem à passagem da depressão Charles, sobretudo tendo em conta os alertas e os danos que se antecipavam. “Estava mais preocupado que pudessem existir danos mais significativos”, concluiu ao DIÁRIO.