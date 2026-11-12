Ribeira Brava distribui 1.500 litros de água à população da Ameixieira

A Câmara Municipal da Ribeira Brava está a distribuir cerca de 1.500 litros de água engarrafada à população da Ameixieira, na freguesia da Serra de Água, devido à falta de água potável na sequência da passagem da depressão Charles pela Madeira.

A operação está a ser assegurada pelas equipas da autarquia e da Junta de Freguesia da Serra de Água, com o apoio do Continente Modelo da Meia Légua, que colaborou na disponibilização de garrafas com água.

Além da entrega directa na zona afectada, a população pode também levantar água na Praceta da Serra de Água, a partir das 12h30 desta quinta-feira, informou a autarquia através das redes sociais.

A autarquia informa que continua a acompanhar a situação no terreno e a trabalhar em articulação com a Águas e Resíduos da Madeira (ARM), com o objectivo de restabelecer o abastecimento público com a maior brevidade possível.

O município agradece ainda a colaboração do estabelecimento comercial e a compreensão dos residentes afectados pela interrupção do fornecimento de água potável.