Praia Formosa coberta de troncos e detritos após passagem da depressão Charles

A Praia Formosa, no Funchal, apresenta, esta manhã, um cenário ainda marcado pela acumulação de grandes quantidades de detritos junto ao mar, na sequência da passagem da depressão Charles pela Região.

Ao longo da faixa costeira são visíveis galhos, pedaços de madeira e outros materiais que terão sido arrastados pela força das ondas e depositados na praia, devido à forte agitação marítima que se fez sentir.

Segundo testemunhas que se encontravam no local, a quantidade de madeira e de detritos é mesmo superior à que chegou à costa durante o temporal de 20 de Fevereiro, numa comparação que dá conta da dimensão dos materiais agora acumulados.

A forte ondulação e as correntes marítimas terão contribuído para transportar estes materiais até à zona costeira, deixando a Praia Formosa repleta de resíduos naturais e outros detritos. O cenário é particularmente evidente junto à linha de água, onde se concentram galhos de várias dimensões.

Nas zonas de acesso aos parques de estacionamento permanecem também barreiras colocadas pela Câmara Municipal do Funchal, que assinalam a interrupção da circulação naquela zona. Contactada pelo DIÁRIO, a autarquia explicou que prevê proceder à remoção das barreiras ainda durante esta manhã.