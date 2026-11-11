Ponta do Sol contabiliza 21 ocorrências na sequência da passagem da depressão Charles

O concelho da Ponta do Sol registou, até ao momento, 21 ocorrências na sequência da passagem da depressão Charles pela Região Autónoma da Madeira.

Segundo nota à imprensa, as situações reportadas correspondem, maioritariamente, a movimentos de massa em vertente e desprendimentos de materiais em zonas de encosta. Foi igualmente registada uma inundação numa habitação que, apesar dos danos causados, poderá voltar a ser habitada após a realização dos trabalhos de limpeza necessários.

Desde os primeiros sinais de agravamento das condições meteorológicas, a Câmara Municipal da Ponta do Sol manteve os seus meios e equipas operacionais mobilizados, acompanhando as ocorrências registadas e assegurando uma resposta rápida e coordenada em todo o concelho.

Ao longo da noite, os trabalhadores municipais desenvolveram acções de vigilância, prevenção e intervenção, contribuindo para minimizar os impactos da tempestade e garantir a segurança da população. O dispositivo contou também com a presença de uma equipa de Bombeiros Voluntários e da Polícia de Segurança Pública, que permaneceram de prevenção no armazém municipal, assegurando a prontidão dos meios necessários perante qualquer eventualidade.

Foi ainda criado um centro de acolhimento de emergência na antiga Escola do Lombo de São João, preparado para receber pessoas que necessitassem de apoio, garantindo uma resposta imediata caso a situação o justificasse.

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, deixou uma palavra de profundo agradecimento a todos os profissionais envolvidos na operação: “Quero agradecer, de forma muito especial, a todos os trabalhadores da Câmara Municipal que estiveram durante a noite no terreno, muitas vezes em condições difíceis, a trabalhar para minimizar os estragos e, acima de tudo, para proteger a nossa população”.

Se não registámos danos de maior dimensão, isso deve-se, em grande medida, ao trabalho preventivo realizado, à dedicação demonstrada e à capacidade de resposta destas equipas. Enquanto muitos procuravam proteger as suas casas e as suas famílias, havia trabalhadores municipais na rua, disponíveis para servir a comunidade e contribuir para a segurança de todos". Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques

Rui Marques deixa igualmente uma palavra de reconhecimento aos Bombeiros e à PSP “pela disponibilidade e espírito de missão demonstrados ao longo de toda a noite, bem como a todos os trabalhadores municipais que iniciaram funções nas primeiras horas da manhã e que continuam empenhados nas operações de limpeza e reposição da normalidade”.

As equipas municipais mantêm-se no terreno, a prestar apoio nas operações de limpeza e a desenvolver os trabalhos necessários para repor, com a maior brevidade possível, a normalidade nas zonas afetadas.

Apesar da melhoria gradual das condições meteorológicas, o Município apela à população para que evite a circulação e a permanência junto à orla costeira, devido à forte agitação marítima que ainda se faz sentir.

Para comunicar novas ocorrências que necessitem de intervenção municipal, encontra-se disponível a Linha de Ocorrências Municipais, através do número 964 489 649.

Por fim, a Câmara Municipal da Ponta do Sol diz que continuará a acompanhar a evolução da situação e a mobilizar os meios necessários para apoiar a população e assegurar a plena recuperação das áreas afetadas.