"Um profissional especializado em saúde mental não se forma da noite para o dia", alerta Cláudia Perestrelo

Na sua intervenção, no âmbito da discussão de uma proposta do PS, a deputada Cláudia Perestrelo sublinhou que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, lembrando que, durante muito tempo, foi um tema demasiado sensível e marcado pelo estigma, obrigando muitos pacientes e famílias a sofrer em silêncio. Considerou, contudo, que essa realidade mudou e que hoje existe maior abertura para falar sobre saúde mental e procurar ajuda.

A parlamentar destacou também o trabalho das equipas multidisciplinares, criadas para preparar e possibilitar a posterior reintegração das pessoas internadas na comunidade, defendendo a importância de respostas que acompanhem os utentes para além do internamento.

Alertou ainda que "um profissional especializado em saúde mental não se forma da noite para o dia", defendendo uma aposta continuada na formação e no reforço dos recursos humanos, particularmente nas áreas da psiquiatria e da pedopsiquiatria. Sublinhou que a preparação destes profissionais exige tempo e investimento, pelo que é necessário antecipar necessidades e garantir capacidade de resposta no futuro.

Cláudia Perestrelo referiu igualmente o Observatório Regional de Saúde Mental (ORSM), criado na Madeira ao abrigo de um protocolo de cooperação entre a Universidade da Madeira e a Secretaria Regional de Saúde.

Relativamente à proposta apresentada pelo PS, Cláudia Perestrelo considerou que a iniciativa poderá representar uma "sobreposição" à estratégia que já está a ser desenvolvida pelo Governo Regional nesta área, questionando a necessidade de criar um novo instrumento quando já existem mecanismos e respostas em curso.