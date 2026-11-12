Miguel Castro defende que estudos devem resultar em acções concretas

O deputado não inscrito Miguel Castro considerou que a discussão sobre a saúde mental deve ser conduzida com rigor, sublinhando que jamais está em causa a importância ou a necessidade de realizar um rastreio e conhecer melhor a realidade regional. Contudo, deixou reparos quanto à forma como esse trabalho será desenvolvido e à metodologia a aplicar.

Para o parlamentar, importa perceber como serão transformados os estudos e os dados recolhidos em acções concretas, garantindo que o conhecimento produzido tenha consequências práticas na melhoria das respostas e dos cuidados prestados à população.

Miguel Castro chamou ainda a atenção para a realidade do Porto Santo, defendendo que a ilha deve ser considerada nas suas especificidades e que as respostas em saúde mental "devem respeitar a identidade das pessoas e as características próprias da comunidade".

Afirmações proferidas no âmbito da discussão do Projeto de Decreto Legislativo Regional apresentado pelo PS, que propõe a criação do Sistema Regional de Conhecimento, Monitorização e Avaliação da Saúde Mental.