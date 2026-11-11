Inundações e quedas de árvores marcam passagem da depressão Charles pelo Algarve

As inundações e as quedas de árvores são as principais situações registadas no Algarve nas últimas duas horas, num total de 37 ocorrências provocadas pela passagem da depressão Charles, informou o Comando Regional da Proteção Civil.

De acordo com o ponto da situação feito às 16:00 pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, desde as 00:00, foram contabilizadas 120 situações em toda a região associadas ao mau tempo, das quais 41 correspondem a quedas de árvores e 35 a alagamentos, inundações e acumulação de águas pluviais.

O balanço inclui ainda 14 quedas de estruturas, nomeadamente coberturas, andaimes, painéis e toldos, 11 movimentos de massa, como deslizamentos e derrocadas, 13 ações de limpeza e desobstrução de vias e seis casos de danos ou quedas em redes de fornecimento elétrico.

Até ao momento, "não há registo de feridos ou desalojados", destaca.

As condições meteorológicas adversas provocaram ainda vários constrangimentos à circulação rodoviária, com cortes totais e parciais de estradas em diferentes concelhos algarvios.

Em Faro, foram registados cortes em várias ruas e acessos, incluindo à Praia de Faro, enquanto em Lagos a Avenida das Comunidades Portuguesas está parcialmente condicionada devido à queda de árvores.

No concelho de Lagoa, foram implementados cortes totais de estradas devido a inundações e por motivos preventivos.

Em Portimão, a circulação está totalmente interdita no caminho municipal CM1081 (direção Mexilhoeira Grande--Monchique) devido à acumulação de água, existindo ainda condicionamentos numa rua da cidade relacionados com o risco de queda de uma grua.

Também em Loulé foram determinadas interdições preventivas em várias estradas, estando a Estrada Nacional 270 parcialmente condicionada devido a um movimento de terras.

Na área da energia, foi reportada uma interrupção do fornecimento elétrico em Mexilhoeira da Carregação, no concelho de Lagoa, lê-se na nota do CREPC do Algarve.

As barras marítimas do Algarve estão encerradas a toda a navegação, nomeadamente a da Baleeira (Sagres, no concelho de Vila do Bispo), Lagos, Alvor (Portimão), Portimão, Albufeira, Vilamoura (Loulé), Quarteira (Loulé), Faro, Olhão, Tavira e Guadiana (Vila Real de Santo António).

As intervenções no distrito de Faro mobilizaram um total de 507 pessoas e 185 meios técnicos, conclui a Proteção Civil.

Portugal continental está hoje em situação de alerta, até às 23:59, devido à depressão Charles, que provocou cerca de 200 ocorrências da Madeira na noite passada, sobretudo inundações, quedas de árvores e derrocadas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, e mais de três centenas de voos foram cancelados em Lisboa, Faro, na Madeira e no Porto.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu vários avisos vermelhos devido à chuva e ao vento, a depressão mudou as suas características e no seu trajeto para o continente, esta manhã, regista-se uma redução da intensidade do vento e das rajadas. Continua a prever-se muita precipitação.

Durante a noite a Grande Lisboa e a Península de Setúbal foram as zonas mais afetadas, sobretudo com inundações, mas o distrito de Faro é o único que mantém avisos vermelhos tanto para chuva como para o vento.