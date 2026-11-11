Algarve é a zona mais afectada após divisão da depressão Charles

A depressão Charles dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro junto à costa algarvia, região que está a ser mais afetada pelo mau tempo, segundo o IPMA.

Apesar das previsões avançadas na terça-feira, a depressão Charles dividiu-se "em dois núcleos de baixa pressão distintos" e perdeu força, explicou à Lusa Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Um dos núcleos entrou em direção a Lisboa, enquanto outro está a passar junto ao Algarve, no sentido Oeste para Este: "Irá afetar o Algarve ao longo do distrito, desde Sagres até Vila Real de Santo António", acrescentou.

A situação em Lisboa "está a ser complicada desde o início da manhã", por causa das chuvas intensas, enquanto o Algarve está a ser afetado pela chuva, mas também pelo vento.

Neste momento, pelas 14:00, "o Algarve está a atravessar o seu período mais critico tanto a nível de precipitação como de vento", disse a meteorologista.

No sul, o vento chegou com alguma intensidade em alguns locais, com destaque para as zonas mais expostas da faixa costeira e da serra do Monchique, onde se registaram rajadas superiores a 120km/h.

A depressão Charles passou a norte do arquipélago da Madeira e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão distintos, "diferente do previsto inicialmente nos modelos numéricos", influenciando a sua evolução nas próximas horas.

As previsões de vento diminuíram, mas a chuva deverá continuar persistente e por vezes forte, a evoluir de sudoeste para nordeste, tendo os avisos meteorológicos sido ajustados tendo em conta as atualizações dos modelos numéricos.

Perante as previsões de mau tempo, Portugal continental está hoje em situação de alerta, até às 23:59, estando encerradas escolas e serviços públicos não essenciais. A população foi aconselhada a evitar deslocações.