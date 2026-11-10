São Vicente entrou no vermelho e Prazeres à beira do limite extremo

São Vicente passou também a integrar o grupo de estações meteorológicas na Região com valores de precipitação correspondentes ao nível de aviso vermelho. Na última hora – até às 23 horas -, registou 27,6 mm/1h, dos quais 15,5 mm em apenas 30 minutos. O acumulado atingiu 77,2 mm/6h, incluindo 66,5 mm/3h.

Também nos Prazeres os valores poderão entretanto ter ultrapassado o limiar vermelho. Às 22 horas, esta estação registava 59,6 mm/6h, ficando a apenas 0,4 mm do limite de 60 mm.

Muita chuva nas serras do Funchal coloca cinco estações no vermelho Chão do Areeiro acumula 122 litros por metro quadrado desde as 19 horas

Não foi, para já, possível apurar os valores acumulados na última hora, pelo que não existe confirmação da passagem daquele patamar.

Estes dois registos juntam-se aos cinco extremos com valores de aviso vermelho registados até às 22 horas: Chão do Areeiro, Pico do Areeiro, Pico Alto, Monte e Santo da Serra.