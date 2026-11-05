"Obrigado, Cristiano, por tudo o que deste à tua Madeira"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também já reagiu à despedida de Cristiano Ronaldo da selecção nacional, realçando o orgulho dos madeirenses no percurso do futebolista, que levou o nome da Madeira aos quatro cantos do mundo.

Para nós, madeirenses, este momento tem um significado ainda mais especial. É um orgulho enorme ver um dos nossos, nascido e criado na Madeira, chegar ao topo do futebol mundial, representar Portugal e levar o nome da nossa Região aos quatro cantos do mundo Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Miguel Albuquerque salientou ainda que Cristiano Ronaldo termina um "percurso extraordinário" ao serviço de Portugal, deixando uma marca que "ficará para sempre na história do futebol português".

O presidente do Executivo madeirense considerou também que a carreira do jogador constitui um exemplo de "talento, trabalho, ambição e determinação", capaz de continuar a inspirar gerações.

"A Madeira estará sempre ligada a esta história de sucesso", sublinhou. "Obrigado, Cristiano, por tudo o que deste a Portugal e à tua Madeira!".

Albuquerque sai em defesa de Cristiano Ronaldo Presidente do Governo Regional considera madeirense "o português mais conhecido internacionalmente" e rejeita desvalorizações da carreira