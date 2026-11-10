Derrocada e inundação obrigam ao encerramento de rua em Machico

A Rua Cardeal Tolentino Mendonça, na freguesia de Machico, encontra-se encerrada à circulação rodoviária devido a uma inundação, precedida de uma derrocada que provocou o bloqueio parcial da via.

De acordo com a informação divulgada pela Protecção Civil Municipal de Machico, o encerramento abrange o troço compreendido entre a praia de areia amarela e o cais do porto de recreio.