HF suspende serviço de transporte devido ao risco de transbordo das ribeiras

A empresa de transportes 'Horários do Funchal' (HF) decidiu suspender o serviço na capital madeirense devido aos efeitos da depressão Charles que está a afectar o estado do tempo na Madeira.

Ontem à noite a transportadora tinha procedido a alterações nas carreiras na sequência das condições meteorológicas mas, esta manhã, com o agravar das condições meteorológicas resultantes da forte precipitação, transmitiu aos motoristas ordem para recolher.

A decisão foi tomada pelas 6h25 na sequência de recomendações emanadas pela Câmara Municipal do Funchal, que entendeu não estarem reunidas as condições para a circulação dos veículos colectivos de passageiros. Em causa está, apurou o DIÁRIO, o risco de galgamento de linhas de água.

Na Ribeira de Santa Luzia, junto à qual está a sede da HF, houve picos de galgamento com os fluxos de corrente e a situação é instável, conforme elucidar o vídeo registado por moradores e partilhados com o DIÁRIO.

O caudal da Ribeira de Santa Luzia, integrada numa das maiores bacias hidrográficas da ilha da Madeira, subiu bastante nas últimas horas e a água tem saltado para as estradas contiguas ao longo do curso.

O sistema de drenagem de águas pluviais está a perder capacidade, registando dificuldades de escoamento e há varios pontos das vias com lençóis de água.