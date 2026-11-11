HF suspende serviço de transporte devido ao risco de transbordo das ribeiras
Vídeos registados por moradores elucidam a força das águas e picos de galgamento na ribeira de Santa Luzia
A empresa de transportes 'Horários do Funchal' (HF) decidiu suspender o serviço na capital madeirense devido aos efeitos da depressão Charles que está a afectar o estado do tempo na Madeira.
Ontem à noite a transportadora tinha procedido a alterações nas carreiras na sequência das condições meteorológicas mas, esta manhã, com o agravar das condições meteorológicas resultantes da forte precipitação, transmitiu aos motoristas ordem para recolher.
A decisão foi tomada pelas 6h25 na sequência de recomendações emanadas pela Câmara Municipal do Funchal, que entendeu não estarem reunidas as condições para a circulação dos veículos colectivos de passageiros. Em causa está, apurou o DIÁRIO, o risco de galgamento de linhas de água.
Na Ribeira de Santa Luzia, junto à qual está a sede da HF, houve picos de galgamento com os fluxos de corrente e a situação é instável, conforme elucidar o vídeo registado por moradores e partilhados com o DIÁRIO.
O caudal da Ribeira de Santa Luzia, integrada numa das maiores bacias hidrográficas da ilha da Madeira, subiu bastante nas últimas horas e a água tem saltado para as estradas contiguas ao longo do curso.
O sistema de drenagem de águas pluviais está a perder capacidade, registando dificuldades de escoamento e há varios pontos das vias com lençóis de água.
Acessos ao centro do Funchal encerrados por segurança
Autoridades apelam à população para evitar deslocações desnecessárias e respeitar os condicionamentos existentes