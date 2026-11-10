Três estações já atingiram valores de aviso laranja
Chão do Areeiro registou 29,7 litros por metro quadrado numa hora, enquanto Pico Alto e Monte ultrapassaram os 21 litros
Três estações meteorológicas da Madeira já registavam valores extremos correspondentes ao aviso laranja de precipitação até às 20 horas, antes da entrada em vigor dos avisos meteorológicos associados à depressão Charles, prevista para as 21 horas.
O registo mais expressivo foi observado no Chão do Areeiro, com 29,7 litros por metro quadrado (mm) numa hora e 44,3 mm/6h. Ambos os valores se enquadram no patamar de aviso laranja.
Também no Pico Alto e no Monte foram contabilizados 23,3 mm/h, ultrapassando o limiar de 21 mm numa hora que determina aquele nível de aviso.
No Pico do Areeiro, a precipitação atingiu 17,4 mm/h e 34,8 mm/6h. Já em Santa Cruz/Aeroporto foram igualmente registados 17,4 mm/h.
Entre os restantes postos de observação, os valores horários foram de 15,9 mm/h nos Prazeres, 14,8 mm/h no Santo da Serra, 13,8 mm/h na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, 11,7 mm/h na Quinta Grande, 11,5 mm/h na Ponta do Pargo e no Caniçal e 10,2 mm/h no Funchal/Observatório.
Recorde-se que o aviso amarelo para precipitação corresponde a valores entre 10 e 20,9 mm/h ou entre 20 e 40 mm/6h. O aviso laranja abrange valores entre 21 e 40 mm/h ou entre 41 e 60 mm/6h. O aviso vermelho é activado a partir de 40 mm/h ou de 60 mm/6h.