Obrigado Ronaldo

Após 23 anos, Cristiano Ronaldo diz adeus à Seleção. O DIÁRIO revisita uma carreira de glórias, recordes e polémicas, recupera a carta de despedida e reúne as homenagens de figuras nacionais e as reacções dos madeirenses. A ruptura com Jorge Jesus marcou o capítulo final de uma história que mudou o futebol português. Agora, começa outra: a de Portugal sem o seu eterno capitão. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 6 de Novembro.

Merecem também destaque de capa nesta edição:

“Concessão do golfe depende de expropriações”. Governo prepara gestão transitória no Santo. Clube procura investidores para construir um hotel em terrenos próprios.

“Revisão da Constituição em São Bento”. PSD apresenta hoje as suas propostas. Partidos vão discutir ainda este mês as alterações que pretendem levar à Assembleia da República.

“Novos aposentados recebem 1.645 euros”. Este ano, 562 funcionários deixaram a função pública regional. Pensão média desceu quase 90 euros face a 2025.

“30 mil beatas acabam incineradas”. Oito ecopontos recolhem anualmente milhares de cigarros no Funchal, mas os resíduos não são reciclados.

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