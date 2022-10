Porto Santo recebe 'Encontro Internacional de Poesia'

O Porto Santo servirá de palco a partir de amanhã, 12 de Outubro, e até sexta-feira, 14 de Outubro, o 'Encontro Internacional de Poesia', sob o tema 'Poesia como sabedoria e elo entre os povos'.

A iniciativa tem como subtemas a 'Poesia e Tradição', a 'Poesia e União entre os povos', a 'Poesia e Liberdade' e a 'Poesia, sua importância na construção de um mundo melhor'.

Carlos Fonseca, ex-presidente da República de Cabo Verde, Vera Duarte, ex-ministra da Educação de Cabo Verde, Eduíno de Jesus; Aquiles Garcia Brito e Urbano Bettencourt são alguns dos 40 poetas convidados para este encontro,

A última edição destes encontros deve lugar em Las Palmas.

A sessão de encerramento acontecerá pelas 11h30, no hotel Pestana Porto Santo e contará com a presença de Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura.