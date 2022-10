Um ferido em colisão envolvendo três viaturas na VR1

Uma mulher ficou ferida esta manhã na sequência de colisão ocorrida na via rápida (VR1) e envolvendo três viaturas. O acidente deu-se antes do túnel da Abegoaria, ao km 21.8 da VR1, no sentido Caniçal – Ribeira Brava. Alertados pelas 09h15, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram uma ambulância de socorro, transportado a vítima, ferido ligeiro, às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.