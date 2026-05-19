Taxa de aprovação de Trump no nível mais baixo do segundo mandato

Uma maioria de 59% dos eleitores norte-americanos desaprova a condução do país pelo Presidente, contra 37% que o apoiam, enquanto cresce a oposição à guerra contra o Irão e respetivas consequências económicas, segundo a mais recente sondagem.

A sondagem do The New York Times e do Instituto Siena mostra que 64% dos inquiridos acreditam que Donald Trump cometeu um erro ao atacar a República Islâmica.

Essa opinião é partilhada por 93% dos democratas e 73% dos eleitores independentes, algo que pode custar apoio ao Partido Republicano quando faltam seis meses para as eleições intercalares, nas quais o controlo de ambas as casas do Congresso - Senado e Câmara dos Representantes - está em jogo.

Apenas 30%, incluindo 70% dos republicanos, acreditam que Trump tomou a decisão certa ao iniciar o conflito com o Irão.

Segundo o jornal norte-americano, o índice de aprovação atual do Presidente -- considerado pelos analistas como um indicador histórico fundamental para prever o desempenho do partido governista nas urnas -- é o mais baixo registado durante o segundo mandato do republicano.

O levantamento foi realizado junto de 1.507 eleitores registados nos Estados Unidos entre os dias 11 e 15 de maio, num momento de impasse nas negociações de paz entre Washington e Teerão e de aumento dos preços do combustível devido ao bloqueio iraniano do estreito de Ormuz, por onde passava 20% do petróleo bruto mundial.

A maioria dos entrevistados desaprova a forma como o chefe de Estado tem lidado com áreas importantes como o custo de vida e a economia em geral, com 69% e 64% de desaprovação, respetivamente.

Cinquenta e seis por cento desaprovam a forma como o líder republicano tem lidado com a imigração, que intensificou as políticas anti-imigração sob a promessa de campanhas de deportação em massa e aumento das buscas policiais, especialmente em cidades lideradas por democratas.

Uma maioria de 62% discorda das ações de Trump na guerra em Gaza, em comparação com 31% que o apoiam.

No início de maio, uma sondagem realizada pelo The Washington Post, ABC e Ipsos mostrou que a rejeição dos norte-americanos à guerra no Irão atingiu níveis de desaprovação comparáveis aos dos conflitos no Iraque e no Vietname, num contexto de incerteza económica e risco de ataques terroristas.

Na ocasião, 61% dos entrevistados disseram que as ações militares lançadas pelos Estados Unidos e por Israel contra a República Islâmica foram um erro, e menos de 20% disseram acreditar no sucesso das operações, como proclama Trump.