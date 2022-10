“Espero que a minha visita corresponda às vossas expectativas”

O presidente do Governo Regional disse esta noite [madrugada na Madeira] num jantar com os elementos da comissão organizadora da festa de Nossa Senhora de Fátima, na ilha do Curaçau, que espera que sua visita “corresponda às expectativas.

Acompanhado do director regional das comunidades e cooperação externa disse ainda que por existir razões afectivas e históricas da comunidade à Madeira a “ideia é termos maior cooperação afectiva e institucional” com a Região.

Miguel Albuquerque foi recebido com aplausos retribuindo com simpatia e disponibilidade para tirar fotografias com emigrantes