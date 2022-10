Dia Internacional do Idoso celebrado no Porto Santo

No dia Internacional do Idoso que se comemora hoje, 1 de Outubro, 220 utentes do Centro Comunitário Regional (CCR) participaram no projecto - ‘Ao Encontro da Natureza’ - organizado pela Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA). A iniciativa alia a ocupação de tempos livres com a partilha de conhecimentos em locais emblemáticos da Região.

Desta feita, os utentes do Centro Comunitário Regional tiveram a oportunidade de desfrutar de um passeio pelos vários miradouros espalhados pela Ilha Dourada e, ainda, uma visita guiada pela Quinta das Palmeiras.

Em representação do Governo Regional esteve a secretária regional de Inclusão, Rita Andrade, acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

A governante fez questão de elogiar esta iniciativa da ASA e do Centro Comunitário Regional, destacando ainda que iniciativas como esta “promovem a troca de experiências e conhecimentos”. Rita Andrade deixou ainda uma mensagem alusiva ao Dia Internacional do Idoso que se comemora este sábado.

“Esta é uma data muito importante, que tem de ser sempre assinalada pelo Governo Regional. Os nossos idosos têm de ser protegidos e valorizados, pois foram eles que cuidaram de nós. É a nossa vez de os proteger e cuidar, proporcionando-lhes maior qualidade de vida e bem-estar, durante o maior período de tempo possível”.

Desde a primeira iniciativa que arrancou em Agosto, mais de 700 pessoas já participaram neste projeto que envolve uma parceria entre a ASA e instituições de cariz social, e que conta com o apoio do Governo Regional.