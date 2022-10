Mulher ferida transportada do Porto Santo para a Madeira

Uma mulher na casa dos 50 anos foi transportada desde o Porto Santo para a Madeira para receber tratamento hospitalar.

Segundo Carlos Perdigão Santos, administrador executivo da Porto Santo Line, a senhora ficou ferida quando seguia na viagem do ‘Lobo Marinho’, entre o Funchal e o Porto Santo, na zona do solário.

A vítima sofreu uma lesão no pescoço e apresentava um hematoma na cabeça. Foi assistida pela tripulação e depois na enfermaria. Já no Porto Santo foi transportada para o centro de saúde pelos bombeiros da localidade, e depois para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C-295.