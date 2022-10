Vítima de afogamento no mar do Porto da Cruz resgatada já cadáver

Já foi resgatado, sem vida, o corpo do indivíduo que esta manhã, cerca das 10 horas, tinha desaparecido no mar do Porto da Cruz, alegadamente ao tentar salvar o filho, uma criança, da água.

Homem desaparecido no mar do Porto da Cruz Ter-se-á atirado ao mar para salvar o filho que foi resgatado por surfista

O corpo entretanto localizado à tona de água próximo da zona de rebentação, viria a ser retirado da água pouco depois das 11 horas pela embarcação salva-vidas do SANAS (SANAS 103).

O cadáver foi desembarcado no cais do Porto da Cruz.

O filho da vítima, uma criança de 10 anos, que também fora arrastada por onda quando ambos se encontravam a pescar na zona do cais do Porto da Cruz, viria a ser salva por surfista. Depois de assistida no local, foi transportada ao hospital em ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.