Turistas resgatados pelo SANAS no mar do Seixal

Dois indivíduos de nacionalidade estrangeira à deriva no mar das costa Norte agarrados a uma bóia, foram esta tarde socorridos pela embarcação do SANAS (SANAS101) afecta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz.

O incidente resultou da queda dos dois turistas ao mar na zona na piscina das Lesmas, no Seixal. Acabaram por se agarrar a uma bóia onde permaneceram à deriva, alegadamente a conselho de outros banhistas no local, até a chegada da lancha salva-vidas, entretanto activada para o socorro.

Resgatados da água, os dois náufragos desembarcaram no cais do Seixal, onde compareceu ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz. Meio de socorro terrestre que acabou por não ser utilizado, uma vez que ambos se encontravam bem, além do susto.