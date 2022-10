Summer Fitness 'invade' Porto Santo este fim-de-semana

Entre esta sexta-feira e domingo, o Porto Santo acolhe a edição de 2022 do Summer Fitness, evento anual mais esperado por todos os seus sócios, familiares e amigos do ginásio Galo Active

Durante dois intensos dias, poderão assistir -se a jogos de squash através do Torneio Paraíso Dourado Squash, que estará também inserido neste evento, e também a um grande leque de atividades fitness como Zumba, Body Combat, Trail, Yoga, Circuito Funcional, Hidroginástica, Body Attack, Body Balance e ainda atividades desportivas coletivas na praia, como Voleibol, Futebol, Paintball, etc.

Este ano, o evento conta com a presença de dois dos melhores “trainers” nacionais – Ivens e Maria Kucharski , que com a sua energia e boa disposição constantes, vão pôr certamente toda a gente a mexer!

De referir que estão inscritos um total de 200 participantes e que trata-se efetivamente do primeiro ano em que o evento suscitou interesse em participantes do continente e estrangeiro, que contactaram a organização para propositadamente virem à Madeira e Porto Santo para a participação neste evento fitness que tem vindo a crescer desde a sua primeira edição no ano de 2015?

O Galo Active despede-se assim do Verão 2022, em grande!